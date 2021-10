General Motors annonserte tirsdag at de vil åpne en utviklingssenter for battericeller for å redusere kostnadene og øke rekkevidden til elbiler litiumion og solid-state battericeller.

Wallace Battery Cell Innovation Center, som senteret skal hete, skal ligge i Warren, sørøst i Michigan, og det er forventet at senteret vil åpne i midten av 2022 og begynne å bygge prototypeceller i fjerde kvartal, skriver Reuters.

Skal bruke 35 mrd.

– Nøkkelen til å gjøre disse bilene rimelige kommer til å være celle-kostnadene i batteripakkene, sa konserndirektør for elektriske og selvkjørende biler i GM, Ken Morris, på en telefonkonferanse med journalister.

Morris sa også at GM vil sette av «hundrevis av millioner» dollar på det nye senteret, uten å presisere nøyaktig hvor mange hundre. Tidligere har den amerikanske bilkjempen sagt at de vil bruke 35 milliarder dollar frem til 2025 på elbiler og autonome kjøretøy.

GM samarbeider med LG Energy Solutions, et datterselskap av den sørkoreanske batteriprodusenten LG Chem, for å utvikle ultium-batterier. Selskapene har også tidligere kunngjort to joint-ventures batterianlegg, i tillegg har GM sagt at de har tenkt til å åpne ytterligere to anlegg.

For å gjøre elbilene mer attraktive for forbrukere som ikke er nordmenn er et sentralt element å få redusert kostnadene. GM sier at de ønsker å kutte batterikostnadene med 60 prosent i neste generasjon ultium-batterier og at de ser for seg at de fremtidige batteriene vil kunne kjøre i opptil 965 kilometer på én lading.