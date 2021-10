Skal doble omsetningen og knuse Tesla

Under en investorkonferanse onsdag uttalte General Motors (GM) adm. direktør Mary Barra at selskapet skal doble omsetningen innen 2030, og ta igjen Teslas forsprang ved å rulle ut flere elektriske biler med ny teknologi, melder Reuters.

Hvis amerikanerne lykkes vil omsetningen i 2030 ligge på rundt 280 milliarder dollar, og selskapet vil også være den ledende produsenten av elbiler i USA.

GMs finansdirektør, Paul Jacobson, uttalte at selskapets mål innen 2030 er en resultatmargin på 12 til 14 prosent, som ligger over dagens nivå. Det tilsvarer et resultat før skatt på 39 milliarder dollar.

Jacobson sa også at GM kan finansiere 9 til 10 milliarder dollar i årlige investeringer for elektriske kjøretøy og andre investeringstiltak, samtidig som selskapet skal kunne betale utbytte.

Kombinert vekst og Tesla-konkurranse

GM antar at inntektene fra kjøretøy med tradisjonelle forbrenningsmotorer vil kunne vokse samtidig som salget av elektriske kjøretøy skal generere en omsetning på 90 milliarder dollar i 2030, opp fra anslaget på 10 milliarder dollar i 2023.

Selskapet regner også inn 80 milliarder dollar i omsetning innen 2030 fra nye forretningsområder, som autonome biler.

I tillegg til å øke omsetningen har Barra flere ganger uttalt at General Motors skal overgå Tesla innen teknologiutvikling og lønnsomhet. Toppsjefen mener at selskapet kan transformere seg selv fra «en bilprodusent til en plattforminnovatør», med referanse til digitale plattformselskaper som har langt høyere verdsettelse enn mange bilprodusenter.

Barra overtok hovedansvaret i bilkjempen i 2014 og under hennes ledelse har aksjekursen steget fra rundt 39 dollar til 54 dollar. Så langt i år er aksjen opp snaut 30 prosent.