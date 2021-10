Torsdag kunngjorde BMW at de salget i tredje kvartal hadde falt på grunn av mangelen på halvledere som har forstyrret bilproduksjonen over hele verden.

I løpet av den seneste tremånedersperioden falt de globale salgene av BMW, Mini og Rolls-Royce med 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Til sammen solgte det tysk-engelske konsernet 593.189 biler i tredje kvartal, skriver Wall Street Journal.

Har solgt mer hittil i år

Til tross for salgsfallet i sommermånedene har BMW-gruppen likevel solgt 18 prosent flere kjøretøy i løpet av årets ni første måneder, enn gruppen gjorde i samme periode i fjor.

Ifølge bilkonsernet har de justert produksjonen på grunn av mangelen på halvledere, og de forventer at situasjonen vil forbli vanskelig fremover, som igjen kan påvirke salget fremover også.

– Vi har så langt klart å kompensere for flaskehalsene for forsyninger med halvledere med en sterk drift. Og vi er sikre på at vi kan nå våre ambisiøse salgsmål og oppnå en solid, profitabel vekst for 2021, sier Pieter Nota, styremedlem hos BMW.



Tallene fra BMW kommer dagen etter at Daimler la frem sine tall, og kunne vise til en ordentlig chip-smell i tredje kvartal og leverte 31 prosent færre biler sammenlignet med fjoråret – 434.784 biler kjørte ut ifra deres fabrikker.