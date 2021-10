Denne uken la både BMW og Mercedes-Benz-eide Daimler frem salgstallene for tredje kvartal.

Begge tyskerne peker på den samme utfordringen: salgsnedgang på grunn av halvledermangel, kombinert med høyere priser på alt fra strøm til gass til kobber og aluminium.

Salget av personbiler for Mercedes-Benz falt med 31 prosent , til 434.784 enheter i tredje kvartal, mens BMW-salget falt med 12 prosent, til 593.189 biler, inkludert Rolls-Royce og Mini.

München-selskapet kom dermed bedre ut av tredje kvartal enn konkurrenten fra Stuttgart, og ligger godt an til å vinne premiumkampen om flest solgte biler i 2021. Det har ikke skjedd siden 2015.

I årets ni første måneder har BMW levert ut 1,7 millioner nye biler til kundene, 112.000 flere enn Mercedes-Benz. Grunnen til forspranget skyldes i stor grad at førstnevnte har klart å holde ut lengre med bedre chipplanlegging, før det måtte pause produksjonen på grunn av mangel på komponenter.

Sjansene for at Mercedes-Benz klarer å ta igjen forspranget ser små ut etter de ferske kvartalstallene, ettersom det trakk frem at halvlederproblemene vil vedvare i de kommende månedene. BMW påpekte at situasjonen er krevende, men at det med stor sannsynlighet vil nå det årlige salgsmålet.