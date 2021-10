Det norske bilmarkedet flommer over med elbiler, noe som medfører et stadig økende behov for lading på hjemmefronten. Fra 1. juli ble det blant annet innført et nytt krav om at det i alle nye bygg må legges til rette for elbillading på parkeringsplassene tilknyttet bygget.

Det er likevel stor forskjell på elbilladere og ikke minst hvor effektive elbilene er til å ta til seg strøm. Det digitale strømselskapet Tibber har nå kartlagt hvilke elbiler som er mest og minst energieffektive.

Undersøkelsen viser en forskjell på nær 70 prosent mellom enkelte av modellene.

Store sprik

Ved å analysere store datamengder fra tusenvis av elektriske billadere, har Tibber laget en liste over de ti mest energieffektive elbilene, samt de fem minst energieffektive.

Bilene som gjør det aller best, er Hyundai Ioniq, Tesla Model 3 og Mini Cooper SE. Dårligst ut kommer Volvo XC40, Jaguar I-pace og fjorårets bestselger, Audi e-tron.

Ioniq har i testene et energiforbruk på 14,7 kWh pr. 100 kilometer, noe som betyr at den er 70 prosent mer energieffektiv enn Audi e-tron, som har et energiforbruk på 23,9 kWh pr. 100 kilometer.

Prisen er basert på gjennomsnittsprisen på elektrisitet for husholdninger i Norge, inklusive avgifter og nettleie for andre kvartal 2021, hentet fra SSB. Forbruket er beregnet fra erfaringstall pr. bilmodell på bruk i Norge. Tibber opplyser ikke om hvilke produsenter laderne i testen kommer fra.

UNDERSØKELSE: Tibber og daglig leder Edgeir Vårdal Aksnes har gjennomført en elbilundersøkelse. Foto: Tibber

Medgründer og daglig leder i Tibber, Edgeir Vårdal Aksnes, sier i en melding at bakgrunnen for undersøkelsen er at de ønsker å gi forbrukerne mest mulig relevant informasjon.

– Når vi ser at det er så stor forskjell på hvor energieffektive de ulike bilmodellene er, føles det ekstra viktig å opplyse om dette. Særlig med tanke på at mange går en vinter i møte der de bekymrer seg for høye strømpriser, sier Vårdal Aksnes.

De 10 mest energieffektive bilene Merke Modell Forbruk (kWh pr. 100 km) *Ladekostnad (kroner pr. mil) Hyundai Ioniq Electric 14,7 1,71 Tesla Model 3 15,5 1,80 Mini Cooper SE 15,6 1,81 Volkswagen e-golf 15,8 1,83 Skoda Citigo E 15,8 1,83 Seat Mii 15,8 18,3 Volkswagen e-up 16,0 1.86 Hyundai Kona Electric 16,4 1,90 Renault Zoe 16,4 1,90 Peugeot e-208 16,4 1,90 * Dataene er beregnet ut fra bilens faktiske kostnader og inkluderer nettleie, moms og gjennomsnittlig strømpris for de siste 12 månedene.

De 5 minst energieffektive bilene Merke Modell Forbruk (kWh pr. 100 km) *Ladekostnad (kr pr. mil) Mercedes-Benz EQC 21,6 2,51 Porsche Taycan 22,3 2,59 Volvo XC40 22,4 2,60 Jaguar I-pace 23,2 2,69 Audi e-tron 23,9 2,78 * Dataene er beregnet ut fra bilens faktiske kostnader og inkluderer nettleie, moms og gjennomsnittlig strømpris for de siste 12 månedene.