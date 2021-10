Nordmann tatt i 236 km/t i Lamborghini til 3,1 mill.

Dansk politi har konfiskert en sportsbil av typen Lamborghini Huracan – som koster hele 3,1 millioner kroner ny i Norge.

En irakiskfødt mann bosatt i Norge kjøpte den splitter nye supersportsbilen i Tyskland bare timer før han ble tatt i 236 km/t på en motorvei i Danmark. Fartsgrensen på stedet er 130 km/t.

Under ny dansk lov har politiet lov til å beslaglegge biler til folk som råkjører og deretter selge dem videre på auksjon. Pengene går rett i dansk pengekasse.

Dette må til for at dansk politi kan beslaglegge bilen din I utgangspunktet er det tre forskjellige kriterier som gjør at politiet kan beslaglegge bilen på stedet. Hvis man kjører over 200 km/t, uansett hvor høy fartsgrensen er. Maksimal fartsgrense i Danmark er 130 km/t.

Hvis man kjører over dobbelt så fort som fartsgrensen og farten er over 100 km/t. Med andre ord mister man ikke bilen med 80 km/t i en 40-sone, men den ryker med 120 km/t i en 60-sone.

Hvis man har over 2,0 i promille. Danmark har en promillegrense på 0,5, høyere enn den norske på 0,2.

Den danske avisen Nordjyske melder at nordmannen kjøpte bilen for 2,7 millioner kroner i Tyskland få timer før han ble tatt i politikontrollen.

– Eieren var litt irritert, sier Jess Falberg, politibetjenten på jobb som stanset råkjøringen.

Bileieren vil også få fartsbot for overtredelsen. Ifølge tjekbil.dk får man en bot på 11.000 danske kroner – 14.600 norske – for å kjøre i hastigheten Huracanen ble tatt i, i tillegg til at bilen blir beslaglagt.