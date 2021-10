Tosifret salgssmell for populær el-SUV

Salget til Jaguar Land Rover, som er en del av Tata-gruppen, falt med 18,4 prosent i tredje kvartal, til 92.710 biler, på grunn av mangelen på halvledere. Til tross for salgsnedgangen var ordreboken rekordstor på 125.000 biler, ifølge ferske tall fra selskapet.

Salget fordelte seg slik mellom merkene:

Jaguar: 19.248 biler (ned 29,6 prosent).

Land Rover: 73.462 (ned 14,8 prosent).

Tallene inkluderer ikke salget av plug-in-hybrider, til tross for at selskapet har åtte ulike modeller med plug-in-teknologi.

Helelektriske Jaguar I-Pace fikk også merke det i september og salget falt med 18 prosent år-over-år til 2.644 enheter. Til tross for nedgangen står I-Pace for 13,7 prosent av Jaguars totale salg. SUVen fikk stor oppmerksomhet her hjemme når den ble lansert i 2018 og det er så langt solgt 5.993 I-Pace i Norge, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).