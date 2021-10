Rykende uenige om nye forslag som vil ramme bilistene

Regjeringen la i dag frem statsbudsjettet for 2022 og et av punktene innebærer et forslag om å øke CO2-avgiften med 28 prosent utover prisjustering, fra 591 kroner til 766 kroner i 2022.

CO2-avgiften på bensin vil i forslaget økes med 41 øre fra 1,37 til 1,78 kroner pr. liter, og økningen vil ikke kompenseres med reduksjon i veibruksavgiften.

I tillegg slår regjeringens klimamelding fast at det skal være en gradvis opptrapping av CO2-avgiften til 2.000 kroner pr. tonn i 2030.

Mer konkret inneholder «bilpakken» innføringen av full sats i trafikkforsikringsavgiften for elbiler, fritaket for elbilers omregistreringsavgift avvikles og CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler økes.

I tillegg vil de gunstige reglene for ladbare hybridbiler i engangsavgiften strammes inn.

Ikke fornøyd

Hybridpunktet er ikke Toyota Norge spesielt fornøyd med.

«Vi er svært skuffet over forslaget i statsbudsjettet som øker avgiftene drastisk for ladbare hybridbiler», skriver Toyota i en melding. De trekker frem at grensen for fullt vektfradrag økes til 100 km og fradraget reduseres fra 23 prosent til 15 prosent.