Ny Tesla-rekord

Tesla solgte 56.006 kinesiskproduserte biler i september, det høyeste antallet hittil etter at Shanghai-fabrikken startet produksjonen for rundt to år siden, melder Reuters.

Nyhetsbyrået viser til tall fra den kinesiske bransjeorganisasjonen CPCA. Av produksjonen i september gikk 3.853 Teslaer til eksport ut av Kina.

I august solgte Tesla 44.264 biler produsert i Kina. Da var eksportandelen hele 31.379 biler.

Totalt ble det solgt 1,6 millioner personbiler i Kina i september, en nedgang på 17 prosent fra september i fjor, ifølge CPCA.

Av øvrige elbilprodusenter oppnådde Nio og Xpeng mer enn 10.000 leveranser hver, mens Volkswagens salg av ID.-serien var på 10.126, ifølge nyhetsbyrået.

Tesla ligger an til kursoppgang fra start på det amerikanske aksjemarkedet tirsdag, i kjølvannet av salgstallene fra Kina. I førhandelen er elbilaksjen opp rundt en prosent.