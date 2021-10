Prins Charles' klassiske Aston Martin han fikk i gave av dronning Elizabeth på sin 21-årsdag i 1970, fungerer på samme måte som et halvfancy middagsselskap – den går på hvitvin og gammel ost.

Det forteller prins Charles selv i et intervju som ble sendt på britisk TV mandag.

Du kan se hele intervjuet i videovinduet under.

Prins Charles fortalte om de praktiske måtene han innarbeider sin lidenskap for miljøet inn i hverdagslivet.

– Min gamle Aston Martin går på avfallsprodukter. Den går på – kan du tro det – overflødig engelsk hvitvin og myse fra osteprosesser, sier prins Charles.

I fjor fortalte han til The Telegraph at han i 2008 insisterte på at Aston Martin-ingeniørene måtte finne ham en alternativ drivstoffkilde til den klassiske sportsbilen.

– Ingeniørene sa: «Å, det vil ødelegge hele bilen», hvorpå jeg responderte med at jeg ikke ville kjøre den. Nå har de til og med gått med på at bilen går bedre og har mer krefter enn da den gikk på bensin, sier prinsen til BBC.

Han har også fått kjempet frem at det kongelige toget kun skal gå på brukt matolje.

Dypt bekymret

Prinsen beskriver seg som en realist og mener verden har brukt altfor lang tid på å gjøre klimautfordringene til en hovedprioritet.

– Det er på tide at verdenslederne slutter å snakke og får i gang faktisk arbeid, sier prins Charles til BBC, og forteller at han har jobbet med dette de siste 40 årene.

Han legger til at han er «dypt bekymret» for verdenen han etterlater seg sine barnebarn.

– Hvorfor tror du jeg har gjort dette alle disse årene? Jeg har tenkt på neste generasjon. Jeg har gjort det for å sørge for at mine barn, dine barnebarn og alle andre skal ha en fremtid.