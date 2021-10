I august bestemte den amerikanske bilprodusenten General Motors (GM) at samtlige eksemplarer av elbilen Chevrolet Bolt, som her hjemme ble solgt under navnet Opel Ampera-e, skulle tilbakekalles på grunn av brannrisiko.

Tilbakekallelsen omfatter å bytte batteripakken på de 140.000 berørte bilene, og GM estimerte denne uken at den totale prislappen vil ende på rundt 2 milliarder dollar.

Det er sørkoreanske LG som har levert batteriene til Bolt, og selskapet tar nå konsekvensen av feilen.

Ifølge en artikkel Automotive News har publisert, med hjelp fra Bloomberg, vil LG Chem og LG Electronics kompensere GM med 1,2 milliarder dollar for tilbakekallelsen og batteribyttene, ifølge Insideevs.

Artikkelen er basert på en rapport som slår fast at midlene fra LG vil «stå for majoriteten av kostnadene knyttet til tilbakekallelsen».

«LG må forsikre markedet om at det ikke vil komme flere store feil i fremtiden, ettersom investorenes tålmodighet er strukket langt med en rekke tilbakekallelser det siste året», skriver Bloomberg Intelligence-analytikeren Horace Chan i et notat, melder Insideevs.