Konsernsjef ser behov for massiv nedbemanning

Det tyske bilkonsernet Volkswagen trenger å effektivisere anlegget i Wolfsburg for å øke lønnsomheten. Konsekvensen vil være at 30.000 ansatte kan bli sagt opp, ifølge tyske Handelsblatt.

Problemstillingen skal ha blitt tatt opp av konsernsjefen Herbert Diess under et styremøte 24. september. Diess tok opp hvordan selskapet skal møte kostnadsutfordringene som hemmer konsernets konkurranseevne i den pågående elbilomstillingen, ifølge kildene Handelsblatt har vært i kontakt med.

«Det er ingen tvil om at vi må adressere konkurranseutfordringene for anlegget vårt i Wolfsburg med hensyn til nyetablerte produsenter», sier Volkswagens talsperson Michael Manske til Reuters.

«Debatten er i gang og det er mange gode ideer, men ingen konkrete scenarioer», legger han til.

Motstand

En talsperson for de ansatte i Volkswagen uttrykker ovenfor Reuters at et så stort bemanningskutt er «absurd og grunnløst».

Volkswagen har nektet å kommentere hva som ble sagt på møtet, men legger ikke skjul på at lønnsomheten for hovedkvarteret i Wolfsburg er et problem som må adresseres, melder Aktielt.

Volkswagen-aksjen er opp 3,86 prosent onsdag formiddag til 196 euro.

Børsnoteringer

Volkswagen har også vurdert å børsnotere lade- og energisegmentet i tillegg til den allerede planlagte noteringen av batteridivisjonen, sa teknologidirektøren Thomas Schmall til Manager Magazin i forrige uke.

Schmall la til at ingenting er bestemt enda og at det kan ta inntil to år før de nye datterselskapene er etablert og er klare for aksjemarkedet.