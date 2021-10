– Vi har vært forberedt på et slik scenario og har jobbet tett med fabrikken for å skaffe biler så tidlig som mulig, sier Porsche-sjef Morten Scheel.

Ifølge Hurdalserklæringen vil regjeringen innføre moms på elbiler på beløpet over 600.000 kroner, noe som får liten betydning på de fleste. Selv de rimeligste Porsche Taycan-modellene vil slippe unna med under 40.000 kroner i moms, men ønsker du en Porsche Taycan Turbo S til 1,7 millioner kroner pluss litt utstyr vil det merkes godt.

FORBEREDT: Adm. direktør hos Porsche-importør Autozentrum Sport, Morten Scheel, er ikke overrasket over innføring av moms på de dyre elbilene. Foto: Eivind Yggeseth

– Utfordringen er samtidig at den generelle leveringssituasjonen er krevende for alle billeverandører for tiden, så å innføre slik moms på kort varsel vil få konsekvenser, sier Scheel.

Disse konsekvensene er todelte, ved at mange kunder kjøper bil i forkant av denne endringen, som ikke kommer som noe sjokk, samtidig som salget vil falle en periode etter endringen, før markedet igjen tilpasser seg.

– Vi vil ikke stoppe å selge biler, men vi vil merke det. Dessuten er det en del spørsmål rundt leasing av elbiler man burde avklare, før man inngår en slik hestehandel for å få ferdig en regjeringserklæring, mener Porsche-sjefen.