Ronaldo ryktes å ha svidd av 100 mill. på sjelden hyperbil

Pris: 20 millioner

Ferrari Monza SP1 Foto: Dreamstime

Ferrari-fantast

I 2017 kjøpte Ronaldo en Ferrari F12 TDF for 480.000 dollar – like over 4 millioner kroner.

Han har også en Ferrari 599 GTO til en verdi av 3,2 millioner kroner, en Ferrari 599 GTB Fiorano verdt 2,6 millioner, og en Ferrari F430 verdt 2,5 millioner.

Lamborghini Aventador

Ronaldo kan også skilte med en Aventador i tillegg til Urusen han nylig dukket opp med på treningsområdet Carrington til Manchester United.

Pris: 7 millioner – brukt 2019-modell: 5,5 millioner

Maserati GranCabrio

Hva er vel en bilpark uten en stilren italiener? Maserati GranCabrio er Ronaldos italienske alibi.

Pris: 2,5 millioner

Porsche 911 Turbo S

Like normal å se på beste vestkant som en Passat i forstadene. Rask som et lyn.

Pris: 3 millioner kroner

Audi RS7

Denne var en gave fra Real Madrid da han spilte for den spanske klubben.

Pris: 1,9 millioner

Mercedes Benz GLE63s AMG

En familiefar må ha en familiebil. En familieracerbil, mener vi naturligvis.

Pris: 2,2 millioner

Rolls-Royce Phantom Drophead

This is one of the most expensive production cars globally and among Ronaldo’s rich car collections. Ronaldo bought it when he decided to stay with Manchester United for a more extended period.

Pris: 5,4 millioner

Rolls-Royce Phantom Drophead Foto: Dreamstime

Mercedes Benz S65 AMG

This Mercedes series is a trademark of Ronaldo as it projects power and control that he resonates with while in the field. This model packs the S class luxury design as a two-seater body and has a top-performing engine.

Pris: 4,3 millioner

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse

Ronaldo kjøpte sin Bugatti Veyron etter han vant Champions League i 2016 for å feire.

Pris: 20,2 millioner