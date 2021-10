CarNext, som er en av Norges største digitale bruktbilforhandlere, har i dag, torsdag, blitt kjøpt opp av Constellation Automotive Group, et av de ledende selskapene på digitalt bruktbilsalg i Europa.

Samarbeidet vil utgjøre en av Europas største digitale markedsplass for bruktbiler, med over 2,5 millioner solgte biler årlig, for en samlet bruttoverdi på 21 milliarder euro, cirka 206 milliarder kroner.

CarNext forventer å selge 40.000 biler globalt via sin digitale B2C -markedsplass i løpet av 2021, samt 210.000 biler via sin digitale B2B -auksjonsplattform, som er operativ i 22 land. I tillegg har det en langsiktig leveranseavtale med LeasePlan, som sikrer et årlig tilfang på rundt 250.000 bruktbiler.

CarNext etablerte seg på det norske markedet for over to år siden, med Norges største innendørs bruktbilsenter på cirka 10.000 kvadratmeter.