BMW har fått opp farten på den elektriske satsningen med den store SUVen, iX , samt den mindre coupè-varianten i4 . Det er likevel litt kake igjen til bensinglade fans, ettersom både M3 og M4 for ikke altfor lenge siden ankom Norge i helt ny drakt.

Det er uansett ingen tvil om at fremtiden er elektrisk og BMW er klare, ifølge konsernsjef Oliver Zipse.

«Vi er klare for et forbud mot biler med forbrenningsmotor. Hvis en region, en by eller et land får ideen om å forby forbrenningsmotorer har vi alternativer», sa Zipse under en konferanse i Nuertingen nær Stuttgart, ifølge Reuters.

EU har foreslått et forbud mot produksjon av biler med forbrenningsmotor fra 2035, som en del av en bredere tiltakspakke mot klimaforandringene.

«BMW er ikke bekymret for et forbud. Om det er en god ide eller ikke er et annet spørsmål, men vi har alternativer», sa BMW-sjefen.

BMW har ikke satt en sluttdato for produksjon av biler med forbrenningsmotor, men forventer at 50 prosent av det globale bilsalget vil være elbiler innen 2030.