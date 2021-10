Ford skal investere inntil 230 millioner pund, rundt 2,7 milliarder kroner, ved anlegget i Halewood i England, for å produsere komponenter til elektriske biler, melder Reuters.

Anlegget vil produsere rundt 250.000 kraftkomponenter i året fra midten av 2024, og vil være Fords første produksjonssted av elbil-komponenter i Europa.

Myndighetene vil bidra til investeringen gjennom sitt Automotive Transformation Fund, som er grunnlagt for at selskaper skal kunne intensivere elektrifiseringsplanene i forkant av kommende forbud mot forbrenningsmotorer. De britiske styringsmaktene vil dermed dekke rundt 10 prosent av den totale investeringskostnaden for bilselskapene.

– Dette er et viktig steg og markerer Fords første «in-house»-investering for komponenter til elbiler i Europa, sier Fords Europapresident, Stuart Rowley, til Reuters.

Ford har også en fabrikk i Cologne i Tyskland, men Halewood ble valgt på grunn av god konkurranseevne og kvaliteten blant de ansatte.