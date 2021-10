Volvo Cars indikerer mandag at noteringskursen i den kommende børsnoteringen vil havne i intervallet 53–68 svenske kroner pr. aksje.

Det priser selskapet til 163–200 milliarder svenske kroner – eller 158–194 milliarder norske.

Volvo Cars bekrefter at det gjøres en nyemisjon på 25 milliarder kroner i forbindelse med introduksjonen på Stockholmsbørsen.

Kjøpt av kinesere

Volvo ble kjøpt opp av Zhejiang Geely Holding i 2010, og det heleide datterselskapet Geely Sweden skal fortsette som den største aksjonæren i Volvo Cars.

Etter notering vil altså Volvo Cars fortsatt ha kinesisk hovedeier.

– Vår hovedeier er en kinesisk privatperson som har støttet Volvos utvikling så langt, og jeg er overbevist om at det vil være tilfellet også i fremtiden, sier adm. direktør Håkan Samuelsson.

Han viser til at Volvo alltid har vært et globalt selskap som selger biler over hele verden.

– Det er naturlig at vi eiermessig også nå blir mer globale. Men den største aksjeeieren kommer fortsatt til å være en kinesisk privatperson, sier Samuelsson.

I børsprospektet viser Volvo til en økning i salget på 18 prosent i årets ni første måneder. I tall betyr dette 530.649 solgte biler. I årene under Geelys eierskap har Volvo doblet sitt bilsalg.

– I dag er en viktig milepæl for vårt selskap, sier konsernsjef Håkan Samuelsson.

– Vi inviterer svenske og internasjonale investorer til å delta i vår fremtidige vekst og verdiskaping.