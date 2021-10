Aston Martin blir elektriske

– Jeg vil si at minst 50 prosent, og kanskje mer, av våre salg vil være elektriske innen 2030, sier adm. direktør i Aston Martin, Tobias Moers, skriver Reuters.

Aston Martin har fortsatt ingen helelektriske biler, og Moers sa i april at deres første helelektriske bil kommer i salg i 2025. Ifølge Moers vil den første elbilen være en sportsbil før de følger opp med en elektrisk SUV kort tid etter.

Den britiske luksusbilprodusenten er for tiden i ferd med å flytte fra rene forbrenningsmotorer til hybriddrevene kjøretøy, før de skal gå over til å bli helelektriske i generasjonen etter.

Ifølge Moers vil Aston Martins elbiler ha en rekkevidde på minst 600 kilometer.

Elektrisk DB5

Hvis du derimot ikke klarer å vente fem år på en elektrisk Aston Martin, kan du kjøpe Aston Martin DB5 Junior No Time to Die James Bond Special Edition. En batteridrevet lekebil som produserer 21,5 hestekrefter og har en estimert toppfart på hele 65-80 km/t. Forskjellige kjøremoduser skal imidlertid forhindre at de aller minste kjører altfor fort i fartsvidunderet.

Men den koster. Fordi det kun skal produseres 125 eksemplarer av lekebilen må du ut med 1,1 millioner kroner for å sikre deg klenodiet.

Bilen er produsert av The Little Car Company og er 66 prosent av størrelsen av den originale bilen som ble brukt i James Bond-filmen «Goldfinger» fra 1964.

Den skiller seg ut fra originalen ved at den ikke har noe tak, noe som gjør det mulig for større barn eller voksne å prøvekjøre.