Elbilutfordrer har hentet 4,2 mrd. til flyvende bil

Den kinesiske elbilprodusenten Xpeng har vært på det norske markedet i en stund med sin SUV Xpeng G3, men de fleste venter nok på flaggskipsedanen P7 med sine elegante linjer og eksklusive uttrykk.

Nå satser imidlertid selskapet også milliarder på flyvende biler, melder blant andre CNBC.

HT Aero, som er støttet av Xpeng, har nemlig hentet mer enn 500 millioner dollar – 4,2 milliarder kroner – fra investorer til prosjektet.

Pengene skal brukes til forskning og utvikling og å rulle ut en ny modell som skal kunne fly, men også kjøre som normalt på bakkeplan.

HT Aero skal lanseres offisielt i 2024. Prototyper er produsert. Foto: HT Aero

– Den neste modellen vil være fullt integrert flyvende og kjørende, designet for både flyvninger i lav høyde og kjøring på veier, sier Zhao Deli, grunnlegger av HT Aero, i en pressemelding .

Selskapet planlegger en offisiell lansering av bilen i 2024, men har ikke gitt noen tidslinje for når det nye fremkomstmiddelet blir lansert.

Også Hugh Martin, konsernsjef i trafikkontrollselskapet Lacuna Technologies, tror at flyvende biler kan være kommersielt tilgjengelig i 2024, men reguleringer må til for å kontrollere den nye formen for lufttrafikk, ifølge CNBC.

– Istedenfor å ha en flyplass for hver store by vil du ha tusenvis av flyplasser spredt rundt om i byen, sier han.