Skal rulle ut et nytt og omfattende ladernettverk i Europa

Stellantis har sammen med TheF Charging, et italiensk selskap som utvikler laderløsninger for mobilitetssektoren, annonsert at de vil danne et nytt ladernettverk i Europa, ifølge en pressemelding.

De to selskapene ønsker å samarbeide for å utvikle et nettverk, primært bestående av hurtigladere, på over 15.000 lokasjoner i Europa, med 2 millioner parkeringsplasser fra 2021 til 2025.

Lokasjonene skal være åpne for allmennheten, men med eksklusiv tilgang for Stellantis-kunder.

Listen over hvor ladepunktene er tiltenkt inkluderer blant annet bysentrum, offentlige institusjoner, knutepunkter for transport, samt ved butikksentre, hoteller, restauranter og liknende.

Utrullingen av nettverket ventes å begynne allerede i år, med installasjoner av hurtigladere i Italia.

Stellantis Resultatet av en 50/50-fusjon mellom Fiat Chrysler Automobiles og PSA Group 16. januar 2021.

Portefølje av 15 merker: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram og Vauxhall.

300.000 ansatte, representert i 130 land og med produksjon i 30 land.