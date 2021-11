Leibilselskapet Hertz skal ha bestilt 100.000 Tesla Model 3, melder Bloomberg og viser til kilder som ikke ønsker å bli identifisert siden informasjonen ikke er offentlig.

Listepris

Bare fire måneder etter konkursen plasserer Hertz den største bestillingen Tesla har fått noensinne. Det er også den største bestillingen av elbiler noensinne og er i følge Bloomberg på 4,2 milliarder dollar.

Basert på størrelsen på ordren indikeres det også at bestillingen er gjort til nær listepris, heter det. Foreløpig skal det være snakk om Model 3, men her kan man vente seg at Model Y og andre modeller trolig også vil komme til etter hvert.

Satser elektrisk

Bilene skal leveres over de kommende 14 månedene og de første Tesla Model 3 vil være å finne hos Hertz i USA og steder i Europa fra begynnelsen av november. I tillegg til å ha tilgang på Teslas superladere vil Hertz også bygge ut sitt eget ladenettverk, heter det.

Elbilplanen til Hertz vil ifølge Bloomberg etter hvert omfatte nærmest hele utleieflåten på en halv million biler. Det betyr også at de nye eierne, Knighthead Capital Management og Certares Management, trolig overrasker en bransje som domineres av noen få og som sies å være trege til å tenke nytt.

Elbiler i Hertz Norge

Hertz har allerede et utvalg elbiler i utleieporteføljen, som i Norge blant annet inneholder Hyundai Ioniq 5. Totalt har Hertz, med lisensavdelinger, en bilflåte på 9.000 biler i Norge. Andelen full elektriske biler er på 15 prosent og basert på allerede reserverte biler ventes den å øke til 25 prosent neste år. Andelen hybrid- og elbiler oppgis til å ha passert 80 prosent.

Tesla-aksjen har steget 41,4 prosent i år og aksjen sluttet på ny all-time high på 909,68 dollar sist fredag. Aksjen stiger 4,5 prosent til 951 dollar i førhandelen mandag.