28. oktober, 29. oktober og 3. november legger henholdsvis Volkswagen, Daimler og BMW frem tallene for tredje kvartal.

Flaskehalser i verdenshandelen og produksjonsproblemer er ventet å tynge resultatene, spesielt med tanke på utfordringene og mangelen av produksjon av halvledere. Knappheten styrket seg i september, og produksjonen ved tyske bilfabrikker var ned 35 prosent sammenlignet med 2019-nivå, melder Reuters.

Det har naturlig nok rammet salgstallene til den nevnte tyske trioen.

I tillegg til betydelig komponentmangel har det også begynt å skrante i tilgangen på magnesium, som i stor grad brukes i bilproduksjon, blant annet i girkasser og seterammer. Grunnstoffet benyttes også i utbredt grad i elektriske biler.

På tampen av forrige uke gikk en bred gruppe av europeiske metallprodusenter og industrielle forbrukere ut og advarte mot katastrofale konsekvenser av mangel på magnesium fra Kina.

Fokus på fremtiden

Daimlers adm. direktør, Ola Källenius, uttalte i forrige uke at selskapet forventer at chip-situasjonen vil stabiliseres i fjerde kvartal, men advarte samtidig mot at en normal situasjon kan dra ut helt til 2023.

«Vi tror ikke at resultatene i tredje kvartal vil bety noe. For oss er spørsmålet, hva skjer videre?», sier en Bank of America-analytiker til Reuters.



Estimater fra Refinitiv viser at Daimler er ventet å legge frem en økning i driftsresultatet på 13 prosent, til 3,47 milliarder euro. For BMW viser forhåndsestimatene et fall i resultatet før skatt på 9,3 prosent, til 2,23 milliarder euro.

BMW er likevel optimistiske med tanke på året sett under ett og løftet i september målet for profittmarginen til 9,5-10,5 prosent, fra tidligere 7-9 prosent.

Venter nedgang

For Volkswagens del har konsernsjef Herbert Diess de siste ukene fokusert på hvor viktig det er å henge med Tesla i utviklingen av elektriske biler, spesielt nå som amerikanerne snart kjører i i gang den nye megafabrikken ved Berlin.

Selv om Volkswagen dominerer markedet for elbiler i Europa, og er nest best i USA etter Tesla, har Diess presset på for en rask overgang til den helelektriske æraen.

Lønnsomheten kan derimot vise seg å få et tilbakeslag i tredje kvartal. Basert på Refinitiv-estimater er det ventet at bilkonsernet vil legge frem et resultat før skatt på 2,99 milliarder euro, ned fra 3,2 milliarder i samme periode i fjor. Nedgangen vil blant annet skyldes at Volkswagen har produsert rundt en halv million færre biler så langt i år, ifølge Reuters.

«Vi forventer et svakt kvartal», sier en analytiker fra Stifel Research til nyhetsbyrået.