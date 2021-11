Fiat Chrysler (FCA), som fusjonerte med PSA Group i januar og dannet Stellantis, nærmer seg en forliksavtale med det amerikanske justisdepartementet. Bilselskapet skal være nærme å erkjenne skyld knyttet til en flerårig etterforskning for utslippssvindel rundt Ram pickups og Jeep SUVer med dieselmotor, melder Reuters.

FCA-advokater og tjenestemenn i det amerikanske justisdepartementet megler nå frem en avtale som kan bli avduket i løpet av de kommende ukene for at bilselskapet skal kunne legge saken bak seg, ifølge kilder nyhetsbyrået har vært i kontakt med

Avtalen inkluderer en økonomisk straff på til sammen mellom 250 og 300 millioner dollar, cirka 2,09-2,5 milliarder kroner.

Etterforskningen minner om dieselskandalen, kalt «dieselgate», tyske Volkswagen var igjennom for mer enn fire år siden. Den involverte 600.000 biler med ulovlig høye utslipp. For FCAs del omfatter etterforskningen rundt 100.000 biler med dieselmotor, som angivelig skal ha fravikende utslipp i forhold til regelverket.

Stellantis Resultatet av en 50/50-fusjon mellom Fiat Chrysler Automobiles og PSA Group 16. januar 2021.

Portefølje av 15 merker: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram og Vauxhall.

300.000 ansatte, representert i 130 land og med produksjon i 30 land.

Rettssak i 2022

En forliksavtale vil inkludere undersøkelser datert tilbake til 2015, og omfatter det amerikanske modellutvalget til Fiat Chrysler. Modellene som er berørt strekker seg fra 2014 til 2016.

Det amerikanske justisdepartementet har også fattet interesse for enkelte ansatte i FCA. En ansatt i selskapet skal i retten til neste år, anklaget for å ha misledet myndighetene om utslipp fra bilene. Vedkommende ble avslørt gjennom en rekke mailer, som justisdepartementet fikk tak i, og skal ha fortsatt bedraget selv etter at Volkswagen ble tatt for utslippsjuks.

Justisdepartementet tok også ut tiltale mot ytterligere to FCA-ansatte i april, knyttet til utslippsjuks. De skal angivelig ha installert software som manipulerte utslippene i bilene. Italienske myndigheter arresterte en av de to ansatte i september.

Nekter for bevisst juks

Fiat Chrysler har tidligere løst relaterte tvister knyttet til ansatte, men har nektet for å bevisst jukse med utslippstestene.

Andre juridiske problemer har også forfulgt FCA. I mars erkjente selskapet brudd på den amerikanske arbeidsmiljøloven, og innrømmet å ha foretatt ulovlige utbetalinger til fagforeningsrepresentanter.

Representanter for FCA og justisdepartementet har ikke besvart Reuters henvendelser.