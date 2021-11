Credit Suisse: Bilprodusentene med størst oppside

Credit Suisse-analytikerne tror robotdrosjer, bildeling og autonome kjøretøy vil dominere markedet fremover.

Mens robotdrosjer begynner å se mer realistisk ut, anslår analytikerne at bildelingsmarkedet vil være på 253 milliarder dollar innen 2030 og autonome kjøretøy vil utgjøre 76 prosent av det totale salget av kjøretøy, skriver CNBC.

28 % oppside i Toyota

Det første selskapet som trekkes frem er Toyota, verdens største bilprodusent målt i volum. Ifølge den sveitsiske storbanken har japanerne fått opp tempoet på overgangen fra å være en tradisjonell bilprodusent til å bli et mobilitetsselskap. Toyota har blant annet investert i selskaper for å utvikle autonome leveringskjøretøyer, on-demand mobilitetstjenester og dataanalysetjenester. Derfor ser Credit Suisse en 28 prosent oppside fra tirsdagens sluttkurs på den japanske bilprodusenten.

Anbefalte bilaksjer Toyota

Honda

General Motors

Nio

Li Auto

Hyundai Motor

Kia Motors

Xpeng

Great Wall Motor

Maruti Suzuki India

En annen japaner som fremheves er Honda. Sveitserne trekker frem at Honda har utvidet kapasiteten i Kina og at deres posisjon i motorsykkelmarkedet gjør at selskapet er godt posisjonert for levere vedvarende salgsvolum og inntektsvekst. Banken setter selskapets kursmål til 4.350 japanske yen, opp fra rundt 3.400 på tirsdag – som tilsvarer en oppside på 28 prosent, skriver CNBC.

General Motors får også skryt av analytikerne i Credit Suisse. GM har fått den første tillatelsen for robottaxier i California noensinne, og vil i tillegg begynne å drifte selvkjørende drosjer i Dubai i 2023. Sveitserne har satt kursmålet til GM på 75 dollar, som tilsier en oppside på 29 prosent fra sluttkursen mandag.

Tror på sterk vekst i Sør-Korea

Sørkoreanerne Hyundai Motor og Kia Motors forventer meglerhuset at vil gjøre det godt det kommende året. Den sveitsiske storbanken mener de går med et oppsidepotensial på henholdsvis 31 og 42 prosent.

SKAL OPP: Sveitserne tror den kinesiske bilprodusenten kan stige så mye som 50 prosent det kommende året. Her fra Nio House i Karl Johans gate. Foto: Håkon Sæbø

Ifølge CNBC er det Li Auto og Nio som sveitserne har størst tro på de kommende 12 månedene av de kinesiske bilprodusentene. Li Auto kan stige med så mye som 31 prosent, mens Nio har en potensiell oppside på 50 prosent, tror sveitserne.

Sveitserne trekker også frem Denso, en underleverandør til Toyota, som de mener har en potensiell oppside på 17 prosent. Mens den irske programvareutvikleren Aptiv, som er en leverandør til Tesla, mener sveitserne har oppside på 6 prosent i løpet av de neste 12 månedene, men forventer at selskapet vil generere sterk langsiktig vekst.

Andre selskaper som også blir nevnt er Hamamatsu Photonics, TuSimple, Xpeng, Great Wall Motor og den indiske bilprodusenten Maruti Suzuki India.