Nesten to måneder etter at Polestar yppet til ny priskamp med Tesla ved å senke prisen på to av tre modeller av Polestar 2, hever nå amerikanerne prisene på Model 3, S og X her hjemme.

Prisoppjusteringen kommer etter at Tesla hevet prisene i USA med 2.000 dollar for en Model 3, samt 5.000 dollar på Model S og X.

For en Model 3 Standard Range Plus heves prisen med 20.000 kroner, til 369.900 kroner, eller 384.232 kroner inkludert Teslas vrakpant og «dokumentavgift».

Andre versjoner av Model 3 har ikke fått noen prisjustering.

For Model S Long Range skrus prisen opp med 50.000 kroner, til 979.990 kroner. Model X Long Range får en like høy prisøkning som S, og koster dermed 1.099.990 kroner.

Tek.no omtalte saken først.

Tesla priser Variant Drift Rekkevidde Ny pris Gammel pris Model 3 Standard Range Plus RWD 448 km 369.990 349.990 kr Model 3 Long Range AWD 614 km - 449.900 kr Model 3 Performance AWD 567 km - 499.900 kr Model S Long Range AWD 652 km 979.990 929.990 Model S Plaid AWD 637 km - 1.299.990 Model X Long Range AWD 580 km 1.099.990 1.049.990 Model X Plaid AWD 547 km - 1.199.990 Model Y Long Range AWD 507 km - 534.900 Model Y Performance AWD 480 km - 589.900

Ingen Y-justering

De første eksemplarene av Teslas Model Y har begynt å rulle ut på norske veier for kort tid siden, og den rakk å bli den mest solgte modellen i september.

I USA skrudde Musk opp prisen på Long Range-utgaven med 2.000 dollar, men det har foreløpig ikke vært noen prisjustering her.

Det betyr at Model Y begynner på 534.900 kroner i Teslas konfigurator.

Polestar 2 billigst

Med prispåslaget for Tesla Model 3 Standard Range Plus er Polestar 2, som er en av de mest direkte konkurrentene, igjen lavest på pris.

Utgaven med Standard Range Single Motor koster fra 349.000 kroner med frakt og levering, så prisforskjellen ligger nærmere 35.000 kroner.

Det er i den anledning viktig å nevne at Model 3SR+ inkluderer nesten alt utstyr, mens Polestar 2 fort blir dyrere når det hukes av for utstyrspakker.