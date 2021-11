Produksjonssmell for verdens fjerde største bilprodusent

Verdens fjerde største bilprodusent, Stellantis, rapporterte torsdag et omsetningsfall på 14 prosent i tredje kvartal på grunn av mangelen på halvledere. Produksjonen falt 30 prosent i kvartal, som tilsvarer 600.000 kjøretøy, ifølge kvartalsrapporten.

I euro endte omsetningen på 32,55 milliarder, mot 37,8 milliarder i samme periode i fjor. Det var rett under forventningene fra analytikere Reuters har vært i kontakt med på 33,02 milliarder dollar.

Finansdirektøren Richard Palmer opplyser om at selskapet så en moderat bedring i chipsituasjonen i oktober, men forventer likevel at den krevende situasjonen vil vare ut fjerde kvartal, ifølge nyhetsbyrået.

Stellantis Resultatet av en 50/50-fusjon mellom Fiat Chrysler Automobiles og PSA Group 16. januar 2021.

Portefølje av 15 merker: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram og Vauxhall.

300.000 ansatte, representert i 130 land og med produksjon i 30 land.

Til tross for tilbakegangen i tredje kvartal gjentar bilprodusenten målet for den justerte marginen for driftsresultatet på rundt 10 prosent.

«Vi tror at det er mulig. De industrielle synergiene fra fusjonen gjelder fortsatt», sier Martino De Ambroggi, analytiker i Equita, til Reuters.

Stellantis konsoliderte forsendelser sank med 27 prosent år-over-år på proforma-basis i tredje kvartal til 1,13 millioner kjøretøy.