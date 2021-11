Det er selvfølgelig fortsatt mulig å bygge en helt egen bil med det utstyret du ønsker.

Prisøkning på mandag

Siden lansering har BMW kjørt kampanjer på iX xDrive40, samt begge utgavene av i4, eDrive40 og M50. Prisene kan du se i tabellene under, men skal du sikre deg et eksemplar, bør du bestemme deg raskt for å spare mange tusenlapper.

Fra mandag 1. november stiger nemlig prisene på topputgaven av både SUV-en og i4, og det blir også endringer i utstyrspakkene som tilbys.

Grunnprisen for BMW iX xDrive50 gjør et hopp fra 799.000 til 879.000 kroner, en økning på 80.000 kroner. Det vil heller ikke være noen kampanjer for xDrive50 fra 1. november.

For i4 M50 øker grunnprisen med 40.000 kroner, fra 539.900 til 579.000 kroner. I tillegg øker prisene med 40.000 for Fully Charged og Supercharged, mens Charged-nivået sløyfes.

BMW iX xDrive40 vil ikke øke i pris, men BMW Norge opplyser at det vil komme flere og eventuelt andre kampanjer. For i4 eDrive40 vil det ikke komme endringer på grunnprisen og Charged-utgaven, men Fully Charged og Supercharged kuttes ut.

Ingen økning til nå

– INGEN ENDRINGER FØR NÅ: Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør hos BMW Group Norge. Foto: Håkon Sæbø

– Frem til nå har vi ikke hatt noen endringer i bilenes grunnpriser, men kampanjene og kampanjeutvalget er blitt noe endret underveis. Endring av kampanjer, og priser, er noe vi og våre forhandlere lever med gjennom året, sier BMW Norges kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby til Finansavisen.

BMW har også ønsket en nærmere avklaring rundt en mulig moms på elbiler over 600.000 kroner i statsbudsjettet for 2022 før de introduserte nye priser. Derfor har ikke prisøkningene kommet før nå.

I tillegg ønsker BMW å ta høyde for økte råvarepriser «med mer» gjennom 2022.

– Alle kontrakter signert før 31. oktober får pris fra kontraktstidspunkt, altså gjeldende pris før 1. november, påpeker Tegneby.



iX xDrive40 Edition iX xDrive40 Pris fra 1. november Pris da det ble åpnet for bestilling Grunnpris 659.000 659.000 Charged 699.900 699.900 Charged Plus 739.900 739.900 Fully Charged 795.000 795.000 Supercharged 895.900 895.900

iX xDrive50 Edition iX xDrive50 Pris fra 1. november Pris da det ble åpnet for bestilling Grunnpris 879.000 799.000 Fully Charged Tilbys ikke 935.000

i4 eDrive40 Edition i4 eDrive40 Ny pris Pris da det ble åpnet for bestilling Grunnpris 489.900 489.900 Charged 523.200 523.200 Fully Charged Tilbys ikke 591.800 Supercharged Tilbys ikke 649.300