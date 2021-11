Den kinesiske elbilprodusenten BYD henter inn 1,77 milliarder dollar – drøyt 14,9 milliarder kroner – for å kvitte seg med gjeld og forbedre driftskapitalen.

Den kinesiske elbilprodusenten BYD henter pengene gjennom å utstede 50 millioner nye aksjer til en kurs på 276 hongkongdollar pr. aksje etter børsslutt fredag. Det tilsvarer en rabatt på 6,9 prosent i forhold til sluttkursen på fredag. På forhånd var det ventet at rabatten vil ligge mellom 5,8 og 7,8 prosent, opplyser Reuters.

Hvorvidt Warren Buffetts selskap Berkshire Hathaway deltok i emisjon er foreløpig ukjent, men «Orakelet fra Omaha» satt på en eierandel på 8,2 prosent før pengeinnsamlingen.

BYD er notert i både Hong Kong og Shenzhen, og selskapet sier at pengene skal gå til å øke arbeidskapitalen, betale ned gjeld samt investere i forskning og utvikling.

Emisjonen kommer etter at den kinesiske elbilprodusenten torsdag la frem tallene for tredje kvartal, hvor fortjenesten deres hadde falt med 27,5 prosent til 1,27 milliarder yuan. Til tross for at selskapet meldte om salgsrekord i august.

Har ankommet Norge

Norge var selvfølgelig et av de første landene BYD siktet seg inn mot, og den første personbilen fra kineserne i Europa ble utlevert i Oslo i midten av august. BYD-leveransen besto da av SUV-en Tang, som leveres med firehjulstrekk, syv seter og rekkevidde på opp mot 528 kilometer.

I løpet av året vil BYD ha levert 1.500 Tang-SUV-er til det norske markedet.

Finansavisen Motor har forresten testet BYD Tang og hva Motor-journalisten mente om nykommeren kan du lese om her.