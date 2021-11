Skoda gjenopptar driften

Etter en to ukers pause gjenopptar Skoda driften ved de fleste av sine produksjonslinjer. På grunn av komponentmangler så tsjekkerne seg nødt til å innføre en produksjonsstans den 18. oktober.

Skoda er Tsjekkias største eksportør og kunngjorde den 7. oktober at de ville redusere betydelig eller til med stanse produksjonen fra den 18. oktober på grunn av den globale mangelen på halvledere som herjer bilindustrien.

250.000 færre biler

«Jeg kan bekrefte at de fleste av Skoda Autos produksjonslinjer vil gjenoppta arbeidet etter en to ukers driftsstans i kveld, med nattskift klokken 22:00», sier en talsperson for det Volkswagen-eide selskapet.

Ifølge den tsjekkiske bilindustriforeningen vil bilprodusenter i landet produsere en 250.000 færre biler enn forventet i år på grunn av den globale chipmangelen, som er estimert til å koste den globale bilindustrien 9 milliarder dollar – 76 milliarder kroner – i salg i år, skriver Reuters.

Kuttet på en kvart million blir mer enn dobbelt så stort som det Skoda varslet i september. Da sa Skoda-sjef Thomas Schäfer at produksjonen blir 100.000 biler mindre enn planlagt.

Bilsektoren er blant de viktigste industriene i Tsjekkia, ved å sysselsette 180.000 ansatte og står for en fjerdedel av industriproduksjonen i landet. Noe som gjorde at den tsjekkiske økonomien vokste saktere enn forventet i tredje kvartal, ettersom innhentingen mistet fart da etterspørsel falt og den globale halvledermangelen rammet bilsektoren.