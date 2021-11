For kort tid siden rullet de første bilene fra elbilmerket Rivian av samlebåndet, og nesten samtidig søkte elbilprodusenten om opptak til handel ved Nasdaq . I etterkant av noteringsplanene har nye dokumenter avslørt at Amazon har en eierandel i Rivian på nesten 20 prosent.

Rivian ønsker å hente 8,4 milliarder dollar i en børsnotering, som vil gi en verdsettelse på 53 milliarder dollar. Det er nesten tilsvarende verdien på det japanske selskapet Honda Motor, melder Reuters.

Hvis elbilprodusenten makter å hente såpass mye penger, vil det være den tredje største børsnoteringen i USA det siste tiåret. Kun tre selskaper har hentet mer enn åtte milliarder siden 2011, ifølge data fra Dealogic. Alibaba hentet 25 milliarder dollar i 2014, Meta Platforms ordnet 16 milliarder, mens Uber klarte å få inn 8,1 milliarder i 2019.

Morgan Stanley, Goldman Sachs og J.P. Morgan er de ledende tilretteleggerne i prosessen med å få selskapet på børs under tickeren «RIVN». Datoen er ikke helt spikret enda, men selskapet vil selv noteres før utgangen av året.

Rivian Amerikansk elbilprodusent etablert i 2009 med hovedkontor i California.

Grunnlegger og adm. direktør er Robert Scaringe.

Selskapet har produksjonsfasiliteter i Normal, Illinois, samt fasiliteter i Palo Alto og Carsons i California, Plymouth i Michigan, Vancouver i British Columbia og i Woking, England.

Har over 9.000 ansatte.

Produserer modellene R1T pickup og R1S, som er en SUV. I tillegg skal det produsere 100.000 varebiler til Amazon innen 2030.

Store tap og stor ordrebok

1: SUV-en R1S er den ene produksjonsklare modellen fra Rivian. Foto: Rivian

Det amerikanske selskapet har allerede vært igjennom flere finansieringsrunder, og hentet blant annet 2,5 milliarder dollar i juli etter å ha hentet 2,65 milliarder i januar. Det har blitt investert stort i nye produksjonslokaler og produksjonslinjer, som kommer godt til syne i regnskapet.

I første halvår var underskuddet på 994 millioner dollar med null omsetning. I 2020 hadde selskapet et nettotap på 1,02 milliarder dollar.

På den positive siden opplyser Rivian om at det hadde 48.390 biler i ordreboken i USA og Canada ved utgangen av september. Storeier Amazon bestilte også 100.000 varebiler ved utgangen av oktober, som et ledd i teknologiselskapets plan om å minimere karbon-fotavtrykket.

Priser

2: R1T er pickupen fra Rivian. Foto: Rivian

I august bekreftet en sentral kilde plassert hos det amerikanske elbilmerket Rivian at det kommer til Norge, uten at det er bestemt et nøyaktig tidspunkt for lansering her hjemme. Etter sigende skal Rivian ha vært i kontakt med aktører innenfor næringseiendom, på jakt etter lokaler til den planlagte elbilvirksomheten.

Prisene på Rivian blir fort interessante når det er stor sannsynlighet for at merket kommer til Norge. Pickupen R1T begynner på 67.500 dollar med en rekkevidde på 314 miles, 505 kilometer, målt etter EPA-metoden. Den betegnes ofte som litt snillere sammenlignet med WLTP, som benyttes i Europa.

R1T tilbys også med en såkalt «Max Pack», som hever rekkevidden til 400+ miles, 643 kilometer, for 10.000 dollar ekstra. Omregnet til kroner tilsvarer det en startpris på 567.919 kroner, og 652.055 kroner med ekstra rekkevidde.

SUV-en R1S starter på 70.000 dollar, tilsvarende 588.953 kroner, med en rekkevidde på 316 miles.

Sammenligner man med Tesla koster Model S fra 88.740 dollar og Model X koster fra 98.940 dollar i USA. På Teslas norske hjemmeside starter prisene på 979.990 for Model S, mens Model X begynner på 1.099.990 kroner.