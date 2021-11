Salget stupte 20 prosent

Den svenske, kinesiskeide og nå også børsnoterte bilprodusenten Volvo Cars solgte 50.815 biler i oktober, en nedgang på 22,2 prosent fra samme måned i fjor.

Volvo Cars forklarer salgsnedgangen med komponentmangel, som går ut over produksjonen – men understreker at etterspørselen for selskapets biler holder seg sterk.

Hittil i 2021 har Volvo Cars solgt 581.464 biler. Det utgjør en vekst på 12,6 prosent fra januar–oktober i fjor.

Markedsreaksjonen var negativ onsdag formiddag. Volvo-aksjen var ned rundt 2 prosent i Stockholm-handelen, og fortsatte dermed børsfallet etter knalldebuten før helgen, før aksjen i 13-tiden har snudd til oppgang på rundt en prosent.

I emisjonen i forbindelse med noteringen ble tegningskursen satt til 53 svenske kroner. Første handelsdag spratt aksjen opp til 65,20 kroner, før den mandag og tirsdag falt 7 og 4 prosent. Onsdag handles den rundt 58 kroner.

Elandelen øker

Selskapets Recharge-modeller – helelektriske biler eller plugg-inn-hybrider – utgjorde 31,5 prosent av totalsalget i oktober. Andelen hittil i år er 25,5 prosent.

Salgsnedgangen fra oktober i fjor var gjeldende i samtlige regioner. I Europa var fallet på 21,5 prosent, i Kina var det på 34,2 prosent, mens salget i USA var ned 18,6 prosent fra oktober i fjor.

Samlet etter årets første ti måneder er Europa-salget opp 6,1 prosent, Kina-salget opp 10,5 prosent og USA-salget opp 23,5 prosent.

XC60 er stadig Volvos mest solgte modell så langt i 2021, med XC40 like bak.