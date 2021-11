Salget stupte, men inntjeningen gikk rett til værs

Høyere priser og sterkt salg av elektriske modeller løftet omsetningen til BMW med 4,5 prosent, til 27.471 millioner euro i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet før skatt gjorde et langt større byks og økte med 38,6 prosent til 3.217 millioner kroner.

Det gir et resultat pr. aksje på 3,89 euro, mot fjorårets 2,71 euro.

BMW har tidligere i år kommunisert at det forventet at leveransene ville gå ned med 90.000 biler i 2021, på grunn av halvledermangel og flaskehalser i leverandørindustrien. I tredje kvartal falt leveransene med 12,2 prosent for hele gruppen, tilsvarende 82.415 biler, inkludert BMW, Mini og Rolls-Royce, til 593.177 biler.

Høy elektrisk andel

Av de nærmere 600.000 utleverte bilene var 13,2 prosent helt elektriske, som er en oppgang fra 8,1 prosent i samme periode i fjor, og en økning på 63 prosent. Det tilsvarer 78.300 biler. I årets ni første måneder står elbiler for 12 prosent av leveransene, mot 7,1 prosent i fjor, en økning på 69 prosent mot 2020.

Av de 1,93 millioner bilene BMW-gruppen har utlevert så langt i år er dermed 231.866 helt elektriske.

«En bedre produktmiks og god prissetting av nye biler i kombinasjon med en stabil pristrend for brukte biler styrket det økonomiske resultatet», står det i presentasjonen.

Leveringer Segment 3.kv./21 3.kv./20 BMW 524.858 585.239 MINI 66.990 89.262 Rolls-Royce 1.329 1.091 Totalt 593.177 675.592

Marginmål

Til tross for halvlederutfordringer og leveringsproblemer skrudde BMW i starten av oktober opp målet for marginen på driftsresultatet til 9,5-10,5 prosent, opp fra tidligere 7-9 prosent. Målsettingen fastholdes i tredjekvartalsrapporten.

I tredje kvartal lå marginen på 7,8 prosent, tilsvarende 2.883 millioner euro, noe under den nye målsettingen. Så langt i år er marginen på 11,3 prosent, mot 0,3 prosent i samme periode i fjor.

«Vi er godt i rute med guidingen for 2021, men vi forventer at halvlederproblemene vil vedvare ut året», sier finansdirektør Nicolas Peter.