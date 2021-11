Fra kjøp til selg etter gårsdagens dobling

Bilutleiegigant Avis var i løpet av gårsdagen opp over 200 prosent, og endte dagen opp 108 prosent til ny all-time high.

Utviklingen skyldtes enormt sterke tall for tredje kvartal, samt en betydelig shortskvis. Mandag var andelen aksjer som var solgt short, i forhold til alle Avis-aksjene i markedet, større enn noen gang på over et år.



Inntjeningen på 10,74 dollar pr. aksje overgikk konsensusestimatet med hele 4,22 dollar. Bunnlinjen endte på 674 millioner dollar, mot bare 45 millioner dollar et år tidligere. I tillegg ble topplinjen doblet, som følge av skyhøy etterspørsel.

Nå nedgraderer imidlertid både JPMorgan og Deutsche Bank aksjen, ifølge CNBC.

Shortskvis En shortskvis går enkelt forklart ut på at spekulanter som shorter en aksje – altså låner aksjer og selger dem umiddelbart, for deretter å kjøpe dem tilbake ved en senere dato – må kjøpe tilbake aksjene til en høyere pris.

En shorter vedder på at aksjen skal falle, men dersom kursen blir drevet opp kan shorterne tape enorme summer.

Hvis kursen stiger for mye, kan shorterne se seg nødt til å begrense tapene ved å kjøpe tilbake aksjene tidlig, noe som driver kursen ytterliggere oppover – en shortskvis.

Nedgradert to ganger

JPMorgans Ryan Brinkman nedgraderte Avis-aksjen direkte fra kjøp til selg onsdag, og sier i et notat til sine kunder at tekniske faktorer kan ha sendt kursen ut av kontroll.

– De fundamentale forhold er sterkere enn noensinne, men kursrallyet er for stort, sier Brinkman i notatet.

JPMorgan hever kursmålet sitt til 225 dollar pr. aksje, opp fra 100 dollar, men fremdeles 30 prosent lavere enn sluttkursen tirsdag.

Fokusskifte

Deutsche Bank-analytiker Chris Woronka nedgraderte også aksjen til selg fra hold, og skriver i et notat at «fokuset har skiftet bort fra de fundamentale forhold».

– Nedgraderingen betyr ikke at du skal shorte aksjen. Det betyr at aksjer som eide aksjen før tirsdag bør ta gevinst. Vi kan ikke rettferdiggjøre en dobling på en dag, sier Woronka.



Analytikeren hevet kursmålet til 210 dollar opp fra 119 dollar. Det impliserer en nedside på 37 prosent.