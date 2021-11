Toyota leverte en økning i driftsresultatet på 48 prosent i andre kvartal, og la frem en mer positiv guiding for inntjeningen fremover under kvartalspresentasjonen torsdag, ifølge Reuters.

Driftsresultatet kom inn på 750 milliarder yen i tredje kvartal, godt over Refinitiv-konsensus på 593,3 milliarder yen.

Resultatet før skatt økte med 45,25 prosent, til 886 milliarder yen, mot fjorårets 610 milliarder yen.

Resultatguidingen for 2021 er nå løftet til 2.800 milliarder yen, tilsvarende 24,5 milliarder dollar, fra tidligere 2.500 milliarder yen. Selskapet fokuserer likevel på at uten den gunstige valutaeffekten for yen var det «i hovedsak en nedrevidering på grunn av økte råvarekostnader».

Mangelen på halvledere og flaskehalser i den globale industrien påvirket også salgstallene til Toyota, og salgsmålet for hele 2021 er nedjustert til 10,29 millioner biler, fra tidligere 10,55 millioner biler. Selskapet har i flere år kriget med Volkswagen om å være den største globale bilprodusenten i verden.

Japanerne annonserte også at det vil kjøpe tilbake aksjer for inntil 150 milliarder yen, tilsvarende 0,86 prosent av de utestående aksjene.