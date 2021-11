Nikola Corporation fikk et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på minus 85 millioner dollar i tredje kvartal 2021, mot minus 59 millioner dollar i samme kvartal året før, går det frem av selskapets kvartalsrapport torsdag.

Selskapet fikk et nettoresultat på minus 268 millioner dollar i kvartalet, mot minus 80 millioner dollar i tredje kvartal i fjor.

I løpet av tredje kvartal har Nikola fortsatt fremdriften med å validere Nikola Tre BEV til slipp på offentlige veier i desember 2021. Pr. i dag har selskapet ferdigstilt åtte gammalastebiler, og fortsetter å jobbe mot forpliktelsen om å levere opptil 25 lastebiler til forhandlere og kunder innen desember i år.

Rapporten her.

Øyner milliardbot

Ifølge rapporten ser Nikola for seg en bot på 125 millioner dollar hvis selskapet blir enig med det amerikanske finanstilsynet, SEC, rundt deres etterforskning av Nikola.

«Nikola og staben ved SEC har vært engasjert i diskusjoner om en løsning av SECs etterforskning. Selskapet forventer at, hvis den blir godkjent, resolusjonen vil inkludere en bot på 125 millioner dollar betalt i avdrag over tid. Den endelige løsningen av denne saken er underlagt dokumentasjon tilfredsstillende for alle parter, og fullføring av ethvert oppgjør er betinget av en avstemning fra kommisjonærene hos SEC,» heter det.

Samtidig har Nikola til hensikt å søke refusjon fra gründer Trevor Milton for kostnader og skader i forbindelse med myndighetenes etterforskning.