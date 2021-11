Elon Musk spurte lørdag hans 62,5 millioner følgere om hvorvidt han skulle selge 10 prosent av andelen sin i Tesla eller ikke. Ifølge Tesla-grunnleggeren står han ovenfor en massiv skatteregning i år ettersom han må utøve et stort antall aksjeopsjoner som forfaller neste år.

«Det er gjort mye ut av urealiserte gevinster i det siste som en middel for å unngå skatt, så jeg foreslår å selge 10 % av Tesla-aksjene mine. Støtter dere dette?», spurte Musk Twitter-følgerne sine, med spark mot «milliardærskatten» som Demokratene i USA har foreslått.

2,5 millioner har stemt

Musk har kritisert forslaget, som vil påvirke 700 milliardærer og pålegge skatter for langsiktige kapitalgevinster på omsettelige eiendeler, enten det er solgt eller ikke.

«Merk at jeg ikke får lønn eller bonus fra noe sted. Jeg har bare aksjer, så den eneste måten for meg å betale skatt personlig er å selge aksjer», skriver Musk på Twitter.

Musk sier han vil følge resultatene av meningsmålingen på Twitter, uansett hvordan det vil gå.

I løpet av syv timer hadde nesten 2 millioner svart, med 55 prosent som svarte anbefalte han å selge Tesla-aksjene. Avstemningen avsluttes rundt klokken 20 (norsk tid) søndag kveld.

10 prosent = 25 milliarder dollar

Musk, som for tiden er verdens rikeste mann, har en eierandel på rundt 20,7 prosent i Tesla, som for øyeblikket er verdt 1,22 billioner dollar. Det betyr at Musk eier Tesla-aksjer for rundt 250 milliarder dollar, og 10 prosent av dette er 25 milliarder dollar eller rundt 214 milliarder kroner.

I tillegg har han en opsjon på å kjøpe 22,86 millioner aksjer til 6,24 dollar hver som utløper august neste år, ifølge CNBC. Teslas sluttkurs fredag var på 1.222,09 dollar, og skulle Musk ha utøvd disse opsjonene med den kursen, ville han umiddelbart fått en urealisert gevinst på nesten 28 milliarder dollar.

Musk gikk ut i september sa at når aksjeopsjonene hans utløper i Tesla, vil skattesatsen hans være over 50 prosent, og annonserte samtidig at han planla å selge Tesla-aksjer snart.

«Jeg har en haug med opsjoner som utløper tidlig neste år, så en stor andel med opsjoner vil selges i Q4 - fordi jeg må ellers vil de utløpe» sa Musk på The Code Conference i september.

Musk er ikke imidlertid ikke den eneste som har tjent godt på kursrallyet i Tesla. Både nåværende og tidligere styremedlemmer har solgt aksjer i selskapet for hundrevis av millioner dollar siden slutten av oktober. Blant annet broren til Tesla-sjefen, Kimbal Musk.