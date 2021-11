Morgan Stanley, Goldman Sachs og J.P. Morgan er de ledende tilretteleggerne i prosessen med å få selskapet på børs under tickeren «RIVN». Datoen er ikke helt spikret enda, men selskapet vil selv noteres før utgangen av året.

Store tap og stor ordrebok

Det amerikanske selskapet har allerede vært igjennom flere finansieringsrunder, og hentet blant annet 2,5 milliarder dollar i juli. Det er blitt investert stort i nye produksjonslokaler og produksjonslinjer, som kommer godt til syne i regnskapet.

I første halvår var underskuddet på 994 millioner dollar med null omsetning. I 2020 hadde selskapet et nettotap på 1,02 milliarder dollar.

På den positive siden opplyser Rivian om at det hadde 55.400 biler i ordreboken for USA og Canada ved utgangen av oktober. I tillegg har storeier Amazon bestilte 100.000 varebiler ved utgangen av oktober, som et ledd i teknologiselskapets plan om å minimere karbon-fotavtrykket.

Begynte i september

Rivian leverte sin første bil i september, da de slo de andre bilprodusentene med å lansere en elektrisk pickup for det amerikanske markedet, R1T. I desember er planen å lansere R1S, en SUV med plass til syv passasjerer. I tillegg til å være elektriske har begge utgavene firehjulsdrift og inntil 643 kilometers rekkevidde.

Den amerikanske elbilprodusenten kommer også til Norge, selv om det foreløpig er for tidlig å sin noe om når.

Man kunne heller ikke si noe om hva slags organisering Rivian vil ha i det norske markedet, men etter sigende skal Rivian ha vært i kontakt med aktører innenfor næringseiendom, på jakt etter lokaler til den planlagte elbilvirksomheten.