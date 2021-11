Jenta, som ikke hadde førerkort, forklarte i retten at familien var bortreist da hun lånte Teslaen i slutten av juni, skriver Adresseavisen.

Hun ville tøffe seg for en venninne da hun brøt fartsgrensen med 99 kilometer i timen på en fylkesvei like øst for Trondheim. En video av råkjøringen, som ble filmet av jentas venninne, havnet etter hvert i politiets hender.

17-åringen er nå i Trøndelag tingrett dømt til 40 timers samfunnsstraff og en bot på 6.000 kroner. Hun fradømmes i tillegg retten til førerkort fram til hun er 20 år.

