– Det vil gi en skatteøkning på omkring 25.000 kroner, for dem som har høy marginalskatt og kjører elbil som firmabil, sier fagsjef i Skattebetalerforeningen Rolf Lothe til VG.

– Uforståelig forslag

Elbilforeningen er godt fornøyd med at det fortsatt vil være momsfritak for alle elbiler, og at forslaget om skjerpet engangsavgift for ladbare hybrider beholdes. Den er derimot sterkt kritisk til det nye firmabilforslaget.

– Det er uforståelig at det eneste nye grepet i elbilpolitikken er å fjerne elbilfordelene i firmabilbeskatningen. Elbilforeningen har lenge minnet om at elbilsalget blant privatpersoner går så det suser, men at det går my tregere for nullutslippsbiler i leasing- og firmabilmarkedet, sier generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu, i en pressemelding.

– Det kan ikke være sånn at det er bedrifter som skal ødelegge for målet om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i 2025, gjennom at de velger fossilbil, legger hun til.

Elbiler utgjør nå 63 prosent av det totale elbilsalget, men ser man på elbilandelen på bedrifter er den på 41 prosent. De som har valgt elbil som firmabil vil dermed straffes hardt nå, mener Elbilforeningen.

Får støtte fra Møller

Elbilforeningen er ikke de neste som reagerer på firmabilforslaget.

Bilimportøren og forhandleren Harald A. Møller mener at den nye regjeringen tar grep som kan gjøre at 2025-målet blir vanskeligere å nå.

– Vi er på oppløpssiden, men forslaget om å fjerne firmabilfordelen helt for elbilister gjør at mange på kort sikt kommer til å velge fossilt fremfor nullutslipp. Det harmonerer dårlig med målet om å redusere utslipp. Det blir krevende å nå 2025-målet om rent elbilsalg om dette blir gjeldende politikk sammen med de andre grepene regjeringen har varslet for elbilpolitikken fremover, sier Ulf Tore Hekneby, adm. direktør i Harald A. Møller, i en pressemelding.

Han legger til:

– En gradvis nedtrapping av firmabilfordelen for elbil hadde vært mer naturlig der vi står nå, fremfor å fjerne den helt.

Hekneby påpeker at merkene i Møller-porteføljen ligger an til å nå 2025-målet, og kanskje allerede før 2024, men at det kan snu fort.

– Allerede fra januar forventer vi at firmabilkundene i økende grad velger fossile alternativer om forslaget får flertall på Stortinget.