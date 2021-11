Flaskehalsene i verdens forsyningskjeder generelt og for halvledere spesielt har skapt store utfordringer for bilindustrien.

Men nå ser Daimler-sjef Ola Källenius lys i enden av tunnelen. Han tror halvlederkrisens påvirkning på bilgiganten var på sitt største i tredje kvartal.

– Vi ser en gradvis forbedring av situasjonen i fjerde kvartal og inn i neste år. Men det finnes fortsatt elementer av usikkerhet, og de største halvlederleverandørene sier at restriksjonene vil vare også gjennom 2022. Problemene er altså ikke helt over ennå, men vi liker å tro at det verste er bak oss, sier han i et intervju med Bloomberg TV under klimatoppmøtet i Glasgow.

Høye CO2-ambisjoner

Källenius ble også spurt om hvordan han ser på tradisjonelle amerikanske bilprodusenters (som GM og Ford) streben etter å ta igjen europeernes forsprang innen utvikling av elbiler.

– Hele bilindustrien er inne i en stor omstilling. Til slutt vil vi gå gjennom verden med «zero emisson mobility», og Daimler har forpliktet seg til å bli CO2-nøytrale innen 2039, over ti år før Paris-avtalen. Dette gjelder ikke bare ett produkt, men hele verdikjeden. Vi ser både gamle og nye konkurrenter bevege seg i samme retning, fortsetter konsernsjefen.