Tesla-kjøpere tar lengst lån

Pandemien har slått hardt inn i hele verdikjeden i bilindustrien – også hos sluttkunde – viser en ny undersøkelse.

Mangel på halvledere har sørget for utfordringer helt fra produksjonsstadiet for bilprodusentene, men nå viser en undersøkelse gjennomført av LendingTree at også sluttbrukerne bruker lengre tid enn før pandemien på å betale tilbake lånene de tar for å kjøpe bilene.

Lengden på nedbetaling av lån ble stadig kortere like før pandemien slo til, men traff en topp i juli 2021 på 65,6 måneder. LendingTree har lagt 29.000 lån til grunn for undersøkelsen.

Trege Tesla-kjøpere

Det gir mening at lengden på lånene økes – i økonomisk tøffe tider er det ønskelig å spre utgiftene over en lengre tidsperiode.

Lånlengdene som et hele økte i 2021, men undersøkelsen fant også at Tesla-kjøpere brukte lengst tid på å betale tilbake lånet sitt, med et gjennomsnitt på 67,1 måneder – rundt 5,5 år. Snittet for alle merker ligger på 64,6 måneder.

Det eneste merket som hadde mindre enn 60 måneder nedbetalingstid var Mini på 59,7 måneder.

Lånetips

Som en hovedregel er det positivt med kortere lån, men det er ikke alltid din finansielle situasjon tillater det. Blir de månedlige nedbetalingene for dyre kan det snarere tvert imot få større konsekvenser med kortere lån.

Følg disse generelle rådene for å bli kvitt dyre lån: