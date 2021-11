De globale bilprodusentene kappes om å kaste mest mulig penger på elbilutvikling og for å bli karbonfrie tidligst mulig. Nye elektriske bilmerker popper opp i et forrykende tempo og tradisjonelle bilprodusenter, som Volkswagen, General Motors og Ford, har for lengst skjønt at de må omstille seg raskest mulig.

Det betyr enorme pengebeløp inn i utvikling av elbiler, produksjonslinjer og teknologiske nyvinninger.

Reuters har gjennomført en analyse som viser at bilprodusentene vil sprøyte 515 milliarder dollar inn i nye elbiler og batteriteknologi frem til 2030. Det tilsvarer 4.394 milliarder norske kroner.

Totalsummen er et kraftig oppsving fra resultatet av den samme undersøkelsen for tre år siden. Da var summen på 300 milliarder dollar.

Kald krig

Til tross for at massive beløp skal investeres, avslører undersøkelsen at toppledere i bilindustrien fortsatt er bekymret for at konsumentenes etterspørsel ikke matcher investeringene. Det pekes spesielt på utfordringer ved at subsidier blir nedskalert og at ladeinfrastrukturen ikke utvikles godt nok.

Brian Maxim, leder for fremtidig analyse i AutoForecast Solutions, sammenligner investeringsviljen i elbiler med den kalde krigen.

«Da noen få bilprodusenter lanserte elbilprogrammer måtte alle de andre annonsere egne program eller bli sett på som et selskap som sakker akterut», sier Maxim til Reuters.



Han mener investeringspresset medfører at flere selskaper planlegger store volum av ulike elbilmodeller som kundene kanskje ikke vil ha, og dermed ikke vil være lønnsomme.

Krav fra myndighetene

Det er ikke bare bilprodusentene som presser hverandre til å investere stadig høyere summer. Myndighetene har også begynt å engasjere seg kraftig i hvilke biler som skal kjøres fremover.

Norske myndigheter har som mål at alle nye personbiler solgt fra 2025 skal være utslippsfrie, mens land som Singapore og Sverige vil forby salget av nye biler med forbrenningsmotor fra 2030. USAs president Joe Biden har også uttalt at 40-50 prosent av nybilsalget skal bestå av biler uten forbrenningsmotor innen 2030.

Foreløpig er det Volkswagen som leder an i investeringsracet, og skal investere 110 milliarder dollar i elbil- og batteriutvikling innen 2030. Tyskernes investering står dermed for mer enn 20 prosent av den totale industriens investeringsplan.