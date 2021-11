Rett inn som en av de mest verdifulle produsentene i verden etter kanondebut

Den amerikanske elbilprodusenten Rivian hadde første handelsdag på Nasdaq onsdag, og steg 29 prosent i debuten. Aksjene ble priset til 78 dollar stykket før børsåpning, men handelen begynte på 106,75 dollar, og sluttet på 100,73 dollar.

I etterhandelen ble aksjen omsatt for 106,5 dollar, en ytterligere økning på 5,73 prosent fra emisjonskursen på 78 dollar.

Det gir en børsverdi tett oppunder 90 milliarder dollar og gjør Rivian til USAs nest mest verdifulle bilprodusenten etter Tesla, som har en børsverdi på 1.072 milliarder dollar.

Videre på den amerikanske verdilisten er det mer tradisjonelle bilprodusenter som General Motors med 86,05 milliarder dollar og Ford på 77,37 milliarder dollar, samt den ferske elbilprodusenten Lucid med en verdsettelse på 65,96 milliarder dollar.

Til sammenligning har Toyota en børsverdi på rundt 247 milliarder dollar, Volkswagen med 141 milliarder, BYD har 139 milliarder, mens Daimler kommer inn på 109 milliarder, etterfulgt av Rivian, ifølge Companiesmarketcap.

Største siden Alibaba

Elbilselskaper har det seneste året markert seg som særdeles populære investeringsmuligheter. Lucid Group ble notert i slutten av juli og har allerede steget 307 prosent. Kinesiske Nio og Xpeng gikk også kraftig opp i debuten, men har falt noe tilbake. Førstnevnte er ned 18,86 prosent i år, mens Xpeng er opp 3,57 prosent.

MODELL 1: Rivian R1T. Foto: Rivian

Mest sammenlignbar er Lucid, som også er amerikansk, men selskapet er ikke i nærheten av å ha den samme børsverdien som Rivian. Inkludert opsjoner og begrensede aksjer oversteg Rivians børsverdi 106 milliarder dollar når handelen tiltok, langt over Lucids verdi på snaue 67 milliarder.

Med emisjonskursen på 78 dollar hentet Rivian rundt 12 milliarder for å finansiere videre vekst, som kan stige til 13,7 milliarder hvis hele overtildelingen av aksjen utøves.

Det gjør Rivian til den største amerikanske børsnoteringen siden Alibaba Group gikk på børs i september 2014, melder Reuters.

Tungvektere på laget

I tillegg til at Ford har en eierandel, samt at Amazon eier 20 prosent, så har noen av de tyngste institusjonelle investorene på Wall Street satset på at Rivian kan bli det neste store elbilselskapet etter Tesla.

Modell 2: Rivian R1S. Foto: Rivian

Tungvekterne inkluderer blant annet T. Rowe Price og BlackRock.

I noteringsdokumentet fremgår det at Amazon, T. Rowe Price, Franklin Templeton, Capital Research and Blackstone inngår som hjørnestensinvestorer, og skal kjøpe aksjer for inntil fem milliarder dollar, ifølge Reuters.

Investorer med dype lommer kommer godt ned når selskapet planlegger å bygge minst én million biler innen utgangen av tiåret. Det har allerede en fabrikk i Illinois, og planlegger enda en fabrikk i USA, samt produksjon i Kina og Europa litt lenger frem i tid.