Musk mener fersk elbilkonkurrent må lykkes med to ting

Etter børsdebuten på onsdag suste elbilselskapet Rivian opp som USAs nest mest verdifulle bilprodusent etter Tesla.

Rivian-aksjen steg 29 prosent første handelsdag, og endte på 106,75 dollar, som priset selskapet til tett oppunder 90 milliarder dollar. Torsdag steg aksjen til 122,99 dollar, men til tross for en høyere børsverdi enn både General Motors og Ford blekner Rivian mot Tesla.

Selv om toppsjefen Elon Musk har måkt ut aksjer for fem milliarder dollar så langt denne uken, tilsvarende 43 milliarder kroner, og aksjekursen er ned 13,53 prosent den seneste uken, så er selskapet fortsatt verdt 1.068 milliarder dollar.

Musk har også fått med seg at han har fått en ny konkurrent på elbilmarkedet, følgelig Rivian, og han var ute på Twitter torsdag og mente at den virkelige testen for det ferske selskapet er høy produksjon og break-even kontantstrøm.

«Det har vært hundrevis av oppstartselskaper i bilindustrien, både elektrisk og fossile, men Tesla er den eneste amerikanske bilprodusenten som har nådd høyt produksjonsvolum og en positiv kontantstrøm i de seneste 100 årene», skrev Tesla-sjefen.