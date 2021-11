I slutten av september hadde Tesla plassert ut 29.281 Superchargers globalt, og torsdag meldte elbilselskapet at det hadde nådd 30.000 ladepunkter, ifølge en twittermelding fra selskapet.

Over 700 ladepunkter ble dermed installert på rundt 40 dager.

Det er i tråd med selskapets utrulling av Superchargers de foregående to årene, som har vært på omtrent 2.400 punkter pr. kvartal. Tesla i Kina melder om at de står for 7.600 av punktene ved utgangen av oktober, ifølge Insideevs.

I snitt består ladeparkene av ni ladeplasser, mens de største har over 80 Superchargers.

Oppgraderinger

Siden lanseringen av Superchargers i 2012 har Tesla kommet med en rekke oppdateringer, der den siste i rekken er V3-versjonen, som har en effekt inntil 250 kW. V2-versjonen har tidligere fått en oppgradering fra den opprinnelige effekten på 120 kW til 150kW.

Long Range-modellene som selges i dag skal i teorien kunne nå full effekt på 250 kW, men det er under gode forhold.

I juni meddelte Elon Musk at effekten vil øke ytterligere, og nevnte noen nivå-eksempler på 280, 300 og 350 kW. Måneden etter fulgte han opp med at nettverket vil oppgraderes fra 250 til 300 kW.