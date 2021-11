Martin Daum, Daimlers toppsjef for tungtransport, har snakket om mulighetene og utfordringene industrien står overfor.

Konkurransen tilspisser seg stadig i kampen om markedsandeler i hydrogen- og el-sektoren med Tesla, kinesiske Geely, Nikola og General Motors som Daimlers største konkurrenter hva gjelder tungtransport.

– I tungtransport trenger du så enorme mengder energi og så store batterier at en slik lastebil vil koste vesentlig mer enn en forbrenningsmotor, sier Daum til CNBC.

– Innsparingen kommer når prisen for fornybar energi faller og kostnadene for å slippe ut klimagasser øker. Hvis ikke vil transport bli enda dyrere.

Daimler har som mål at nullutslippsbiler skal stå for 60 prosent av salget i 2030.

Kinesiske Geely lanserte sin elektriske lastebil for bare noen dager siden og Teslas Semi har vært kjent i lang tid, men leveringene lar vente på seg. Toppsjefen i PepsiCO – som har bestilt 100 av lastebilene – har imidlertid sagt at han venter leveringer innen året er omme.

Selskapet jobber også med hydrogendrevne lastebiler. Selskapet tar sikte på et nettverk av 150 fyllestasjoner og 5.000 lastebiler innen 2030.

Het debatt

På spørsmål om debatten mellom elektrisk og hydrogen svarer Daimler-toppen at de går for begge fordi det gir mening.

– På generelt grunnlag kan du si at hvis du bor i en by og ikke trenger så mye energi når du er der, er elektrisitet foretrukket, sier han.

– Men så fort du er på langtur; du kjører fra Stockholm til Barcelona, da trenger du noe som er raskere å fylle og det er hydrogen.

– Jeg synes det er for risikabelt for et selskap av vår størrelse å bare gå for en av teknologiene, sier han.

Daimler Truck går mot børsnotering i Frankfurt i desember.