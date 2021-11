– Fienden er ikke forbrenningsmotorer

Toyota har lenge sverget til hydrogenteknologi og har vist vei i bilindustrien med Mirai. Hydrogendrevne biler har derimot ikke tatt av, blant annet på grunn av krevende og dyr teknologi, samt at store deler av industrien heller har satset elektrisk.

Mens verdenslederne har forhandlet frem en klimaavtale i Glasgow har Toyota-sjefen Akio Toyoda rattet rundt bilbanen Okayama International Circuit i Japan i en ombygget GR Yaris, som har fått hydrogen drivlinje.

Toyoda er ingen fan av at bilindustrien skal låse seg til én teknologi.

«Fienden er karbon, ikke forbrenningsmotorer. Vi burde ikke kun fokusere på én teknologi, men utvikle teknologiene vi allerede har. Karbonnøytralitet handler ikke om å ha ett enkelt valg, men å holde flere muligheter åpne», sa Toyota-sjefen på banen, melder Reuters.

Til tross for at Toyota snakker varmt om hydrogen har også japanerne kastet seg på elbilbølgen med lanseringen av deres første helelektriske bil, bZ4X. Innen 2025 planlegger selskapet å ha 15 elbilmodeller, en investering som vil koste 13,5 milliarder dollar.

Store utfordringer

I tillegg til krevende og dyr teknologi har biler med hydrogen drivlinje møtt på utfordringer knyttet til sikkerhetshensyn og plassutfordringer i bilene. I Toyotas Mirai krever blant annet hydrogentankene en stor del av baksetet og sikten ut av bakruten er svært begrenset.

Det har også vært ulykkestilfeller ved servicestasjoner når det har blitt fylt hydrogen.

Alle de krevende aspektene ved hydrogenbiler har ført til at utbyggingen av et stasjonsnett med fyllestasjoner går tregt i Japan. Ved utgangen av august var det 154 stasjoner i landet, seks stasjoner under målet til regjeringen.

Her hjemme er det langt færre muligheter for å fylle hydrogendrevne kjøretøy, men flere selskaper jobber med å bygge opp et stasjonsnett.

«Hydrogen har lenge vært kjent som et potensielt lavkarbonalternativ i transportsektoren, men å etablere et distribusjonsnett har vist seg å være vanskelig», rapporterte det internasjonale energibyrået (IEA) denne måneden, ifølge Reuters.

Seks store

Under klimatoppmøtet i Glasgow signerte seks store bilprodusenter, inkludert General Motors, Ford, Volvo og Daimler, en avtale om å fase ut produksjonen av biler med forbrenningsmotor innen 2040.

Toyota signerte ikke avtalen, og begrunnet det med at verden ikke er klare for elbilskiftet. Volkswagen er heller ikke med på avtalen.

«Vi vil ikke bli sett på som en elbilprodusent, men et karbonnøytralt selskap», sa Toyotas visestyreleder Shigeru Hayakawa til Reuters.