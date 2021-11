Smørblid Biden fridde til journalistene på «skrytetur»

President Joe Biden har vært ute på innenlandsreise og inspisert produksjonsanlegget til General Motors i delstaten Detroit. Der fikk han blant annet kjøre en elektrisk Hummer, noe 78-åringen åpenbart satte stor pris på.

«Vil noen sitte på bak, eller på taket», spurte Biden de fremmøtte journalistene, deriblant Reuters.



«Disse her er noe for seg selv», fulgte han opp med, med henvisning til den elektriske Hummeren.

Fabrikken i Michigan var et av stoppene på presidentens rundtur for å fremme infrastrukturforslaget på 1.200 milliarder dollar, som Representantenes hus i Kongressen vedtok i starten av november.

Vedtaket sikrer blant annet 7,5 milliarder dollar i finansiering for å bygge ut et nasjonalt ladenettverk for elbiler, en investering bilindustrien selv mener vil føre til at flere amerikanere velger å kjøpe elektriske biler.

Det er likevel en lang vei å gå, ettersom elbiler kun utgjorde 1,8 prosent av det amerikanske nybilsalget i 2020.

ELEKTRISK: Biden fikk prøvekjøre General Motors nye elektriske Hummer. Foto: NTB

Lovpriset «de tre store»

Under besøk lovpriset også Biden «de tre store» i Detroit, som består av General Motors, Ford og Fiat Chrysler, for å satse på elbiler.

«I bilindustrien er Detroit ledende i verden på utviklingen av elektriske biler», sa han, ifølge Reuters, uten å nevne Tesla, som står for nesten 80 prosent av elbilsalget i USA, men som ikke er tilknyttet en fagforening.

Presidenten mener at Kina frem til nå har ledet an i elbilracet, men at det er i ferd med å endre seg i USAs favør.

Skattefradrag

Biden benyttet også muligheten til å fortelle om at hans foreslåtte finansieringsplan for å utvikle et bedre sosialt sikkerhetsnett på 2.000 milliarder dollar. Planen ble diskutert i Washington DC denne uken.

Pakken inneholder blant annet inntil 12.500 dollar, tilsvarende rundt 110.000 kroner, i skattefradrag for amerikanskproduserte elbiler, inkludert en kreditt på 4.500 dollar for elbiler laget i fabrikker som har fagorganiserte ansatte.

Presidenten understreket at regningen for pakken skal betales ved å øke selskapsskatten, og henvendte seg til GM-sjefen Mary Barra.

«Gjett hva, de betaler ikke nok», sa Biden, før han fulgte opp med «beklager Mary», ifølge Reuters.

Til tross for at han raslet med skattesabelen mot GM, var det ikke noe å utsette på bilinteressen.

«Jeg er en bilgutt», sa presidenten, ifølge Bloomberg.