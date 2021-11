Verdens nest mest solgte bil, Ford F-150, ble lansert i mai med en helt ny tvist, nemlig at den kommer med en helt elektrisk drivlinje, med navnet F-150 Lightning.

Kundene gikk av hengslene for den nye elbilen fra den tradisjonelle amerikanske bilfabrikanten og reservasjonene rant inn kort tid etter lansering. Det medførte at Ford doblet produksjonsmålet og at det slengte på ytterligere 850 millioner dollar i ytterligere finansiering for å møte målet.

Doblingen i august betød en økning fra 40.000 F-150 Lightning i året til 80.000 fra 2024.

Ford Motor Company Bil- og traktorprodusent som ble grunnlagt av Henry Ford i Michigan i 1903.

Adm. direktør er Jim Farley.

Produserte rett i underkant av 4,2 millioner biler i 2020.

Omsetning på 127 milliarder dollar i 2020, med et tilhørende resultat på minus 1,3 milliarder dollar.

186.000 ansatte i desember 2020.

Den elektriske pickupen er nå inne i det neste produksjonsstadiet i Fords nye Rouge Electric Vehicle Center i Dearborn, Michigan, der det tidlige produksjonsstadiet ble igangsatt i september.

Fords adm. direktør, Jim Farley, kan også melde om at reservasjonene fortsetter å renne inn, og at antallet reservasjoner «nærmer seg 200.000 biler», melder Automotive News.

Ford regner også med at majoriteten av bestillingene, tilsvarende over 80 prosent, vil konverteres til salg.

Sterk progresjon

F-150 Lightning ventes å være i serieproduksjon fra våren 2022, og Ford hadde i utgangspunktet kun planer om å produsere 20.000 utgaver pr. år når den ble lansert.

Produksjonsplanen ble som kjent skrudd opp kraftig, senest i august, i takt med at reservasjonene har haglet inn.

Fra slutten av mai til slutten av juli steg antallet reservasjoner fra 20.000 til 120.000 biler, videre til 150.000 i midten av september og nå til nærmere 200.000 i midten av november, ifølge en oversikt fra Insideevs.

Ford har nylig doblet kapasitetsmålet for elbilproduksjon til 600.000 biler årlig innen utgangen av 2023.